Самсонов о шатауте с «Калгари»: «Спасибо команде, ребята заблокировали много бросков. Мы играли в простой хоккей, допустили меньше ошибок»
Илья Самсонов подвел итоги матча против «Калгари» (3:0).
ратарь сделал свой 1-й шатаут за «Вегас», отразив 31 бросок «Флэймс».
«Хочу сказать спасибо команде, ребята заблокировали много бросков. Мы играли в простой хоккей, допустили меньше ошибок.
Иногда у нас получается сделать шатаут. Это хорошо, но я не слишком много думаю об этом», – сказал вратарь «Вегаса» Илья Самсонов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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