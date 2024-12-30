Самсонов о шатауте с «Калгари»: «Спасибо команде, ребята заблокировали много бросков. Мы играли в простой хоккей, допустили меньше ошибок»

Илья Самсонов подвел итоги матча против «Калгари» (3:0).

ратарь сделал свой 1-й шатаут за «Вегас », отразив 31 бросок «Флэймс».

«Хочу сказать спасибо команде, ребята заблокировали много бросков. Мы играли в простой хоккей, допустили меньше ошибок.

Иногда у нас получается сделать шатаут. Это хорошо, но я не слишком много думаю об этом», – сказал вратарь «Вегаса» Илья Самсонов .