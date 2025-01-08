Федотов пропустил 3 шайбы от «Торонто», отразив 14 из 17 бросков. Поражение – 7-е в 12 играх в сезоне при 87,4% сэйвов и КН 3,40

Иван Федотов пропустил 3 шайбы от «Торонто» после 17 бросков.

Вратарь «Филадельфии» провел второй матч подряд в регулярном чемпионате НХЛ – и снова против «Лифс» (2:3).

В 12 играх в сезоне у 28-летнего россиянина 4 победы и 7 поражений (из них 2 – за пределами основного времени). Еще 1 матч остался без исхода из-за замены.

У Ивана 87,4% отраженных бросков при коэффициенте надежности 3,40.