Федотов пропустил 3 шайбы от «Торонто», отразив 14 из 17 бросков. Поражение – 7-е в 12 играх в сезоне при 87,4% сэйвов и КН 3,40
Иван Федотов пропустил 3 шайбы от «Торонто» после 17 бросков.
Вратарь «Филадельфии» провел второй матч подряд в регулярном чемпионате НХЛ – и снова против «Лифс» (2:3).
В 12 играх в сезоне у 28-летнего россиянина 4 победы и 7 поражений (из них 2 – за пределами основного времени). Еще 1 матч остался без исхода из-за замены.
У Ивана 87,4% отраженных бросков при коэффициенте надежности 3,40.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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