Федотов отбил 22 из 25 бросков «Торонто», поражение – 7-е в 11 матчах

Иван Федотов отразил 22 броска из 25 в матче с «Торонто» (2:3 ОТ).

Вратарь «Филадельфии» потерпел 7-е поражение в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 11 игр при 87,8% сэйвов и коэффициенте надежности 3,42.