Федотов отбил 22 из 25 бросков «Торонто», поражение – 7-е в 11 матчах
Иван Федотов отразил 22 броска из 25 в матче с «Торонто» (2:3 ОТ).
Вратарь «Филадельфии» потерпел 7-е поражение в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 11 игр при 87,8% сэйвов и коэффициенте надежности 3,42.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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