Костюченок о 0:5 с «Куньлунем»: «Амур» как будто уснул во 2-м и 3-м периодах, особенно не нашлось лидеров в атаке»

Виктор Костюченок оценил поражение «Амура» от «Куньлуня» (0:5).

«Во втором и третьем периодах ребята как будто уснули, особенно не нашлось лидеров в атаке. Ненужные и необоснованные удаления — это большая роскошь против соперников, у которых мастеровитые ребята, реализующие большинство.

Допустили ошибку, удалились, потом пропустили второй быстрый гол — это стало переломным в игре, мы опустили руки», – сказал и.о. тренера «Амура ».