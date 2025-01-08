Костюченок о 0:5 с «Куньлунем»: «Амур» как будто уснул во 2-м и 3-м периодах, особенно не нашлось лидеров в атаке»
Виктор Костюченок оценил поражение «Амура» от «Куньлуня» (0:5).
«Во втором и третьем периодах ребята как будто уснули, особенно не нашлось лидеров в атаке. Ненужные и необоснованные удаления — это большая роскошь против соперников, у которых мастеровитые ребята, реализующие большинство.
Допустили ошибку, удалились, потом пропустили второй быстрый гол — это стало переломным в игре, мы опустили руки», – сказал и.о. тренера «Амура».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем