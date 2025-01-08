Кравец о 5:0 с «Амуром»: «Слаженная игра всех 4 звеньев «Куньлуня», прекрасная игра вратаря, реализованное большинство, игра без удалений, хорошая драка»
Михаил Кравец оценил победу «Куньлуня» над «Амуром» (5:0).
«Слаженная игра всех четырех звеньев, прекрасная игра вратаря [Джереми Смита], реализованное большинство, игра без удалений, хорошая драка и победа. Думаю, переломным стал второй период, когда мы забили три гола, реализовали большинство и в принципе на протяжении всей двадцатиминутки играли в чужой зоне.
Перед игрой мы попросили ребят доставлять шайбу к воротам — и у нас сегодня было 52 броска. Это важно, нужно бросать из любых позиций, дальше возможны различные варианты. Ложечка дегтя — это начало игры, первые три смены, пять потерь в своей зоне от защитников», – сказал тренер «Куньлуня».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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