Кравец о 5:0 с «Амуром»: «Слаженная игра всех 4 звеньев «Куньлуня», прекрасная игра вратаря, реализованное большинство, игра без удалений, хорошая драка»

Михаил Кравец оценил победу «Куньлуня» над «Амуром» (5:0).

«Слаженная игра всех четырех звеньев, прекрасная игра вратаря [Джереми Смита], реализованное большинство, игра без удалений, хорошая драка и победа. Думаю, переломным стал второй период, когда мы забили три гола, реализовали большинство и в принципе на протяжении всей двадцатиминутки играли в чужой зоне.

Перед игрой мы попросили ребят доставлять шайбу к воротам — и у нас сегодня было 52 броска. Это важно, нужно бросать из любых позиций, дальше возможны различные варианты. Ложечка дегтя — это начало игры, первые три смены, пять потерь в своей зоне от защитников», – сказал тренер «Куньлуня ».