Костюченок о 2:3 с «Металлургом»: «Никакой распродажи не устроили, потому что «Амур» хорошо играет. Последнее место давит, это неприятно»
Виктор Костюченок прокомментировал поражение «Амура» от «Металлурга» (2:3).
– Играли до конца, бились, сражались. Бригада большинства настораживает, бригада меньшинства – молодцы, даже в конце могли забить.
Никакой распродажи не устроили, потому что команда хорошо играет. Руки никто не собирается складывать. Надо работать и стараться, играть за болельщиков – это мотивация.
– Сейчас команда играет раскрепощенно. На вас давит последнее место в таблице?
– Это неприятно. Да, давит. Сказали ребятам, чтобы творили в атаке и играли в обороне попроще, – сказал главный тренер «Амура».
«Амур» в 42 матчах набрал 23 очка и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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