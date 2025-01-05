Костюченок о 2:3 с «Металлургом»: «Никакой распродажи не устроили, потому что «Амур» хорошо играет. Последнее место давит, это неприятно»

Виктор Костюченок прокомментировал поражение «Амура» от «Металлурга» (2:3).

– Играли до конца, бились, сражались. Бригада большинства настораживает, бригада меньшинства – молодцы, даже в конце могли забить.

Никакой распродажи не устроили, потому что команда хорошо играет. Руки никто не собирается складывать. Надо работать и стараться, играть за болельщиков – это мотивация.

– Сейчас команда играет раскрепощенно. На вас давит последнее место в таблице?

– Это неприятно. Да, давит. Сказали ребятам, чтобы творили в атаке и играли в обороне попроще, – сказал главный тренер «Амура».

«Амур» в 42 матчах набрал 23 очка и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.