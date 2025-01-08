Никитин о 3:0 с «Витязем»: «Локомотив» неплохо играл в 1-м периоде, но потом нас убаюкали. Панику еще необходимо адаптироваться»

Игорь Никитин оценил победу «Локомотива» над «Витязем» (3:0).

«Звено Шалунова пропускало смены, потому что мы хотели взбодрить команду и звено. В первом периоде мы неплохо играли, но потом нас убаюкали. Нужно было разбудить команду. И команда среагировала на это хорошо, и звено Шалунова.

Ульев сел, потому что мы не можем достучаться до него. Он слушает, но не слышит. Но ничего страшного. Все по-разному растут. Во взрослой команде нужно выигрывать конкуренцию у взрослых ребят.

Тройка, в которой играет Паник, выглядела неплохо в плане созидания. Там много зависит от Фроуза, который сейчас приходит в себя после рождения дочери. Когда центральный играет здорово, то и всему звену проще. Конечно, Панику еще необходимо адаптироваться. И Рихарду нужно помогать команде, и команда должна помочь ему», – сказал тренер «Локомотива ».