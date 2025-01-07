Владимир Плющев: «Игра «Локомотива» строгая, вязкая, ее нельзя назвать эйфорической. Но этого достаточно, чтобы быть первым на Западе»

Владимир Плющев оценил игру «Локомотива» в сезоне-2024/25.

«Локомотив » показывает очень стабильную и организованную игру без срывов. Это заслуга тренерского штаба и администрации клуба.

Игроки знают требования тренеров, тренеры знают уровень игроков.

Игра «Локомотива» строгая, жесткая и вязкая, ее нельзя назвать эйфорической. Но, как показывает практика, сегодня этого достаточно, чтобы быть первым на Западе», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.