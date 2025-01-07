Десятков после 0:3 от «Локомотива»: «Много нападающих выпало из игры. Получил травму Дарьин. Играть в три пятерки с таким соперником сложно»
Павел Десятков высказался после матча против «Локомотива» (0:3).
– Сложно комментировать такие матчи. Нам было очень тяжело справляться с соперником. Много терпели, уделили внимание обороне.
Соперник нас заставлял обороняться, на протяжении долгого времени это удавалось. У нас было немного моментов, но их не реализовали.
– Почему не получалось в атаке?
– Неожиданно для меня много нападающих выпало из игры, тех, кто не играл в прошлом матче. Они вышли из списка травмированных, должны были быть в хорошем физическом состоянии.
Получил травму Дарьин, у него с голеностопом проблемы. Играть в три пятерки с таким соперником сложно, – сказал главный тренер «Витязя» Павел Десятков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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