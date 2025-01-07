Десятков после 0:3 от «Локомотива»: «Много нападающих выпало из игры. Получил травму Дарьин. Играть в три пятерки с таким соперником сложно»

Павел Десятков высказался после матча против «Локомотива» (0:3).

– Сложно комментировать такие матчи. Нам было очень тяжело справляться с соперником. Много терпели, уделили внимание обороне.

Соперник нас заставлял обороняться, на протяжении долгого времени это удавалось. У нас было немного моментов, но их не реализовали.

– Почему не получалось в атаке?

– Неожиданно для меня много нападающих выпало из игры, тех, кто не играл в прошлом матче. Они вышли из списка травмированных, должны были быть в хорошем физическом состоянии.

Получил травму Дарьин , у него с голеностопом проблемы. Играть в три пятерки с таким соперником сложно, – сказал главный тренер «Витязя » Павел Десятков.