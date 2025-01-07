Кирилл Сафронов про Акользина: «Не совсем типичный игрок для СКА. Ротенберг любит техничных, быстрых нападающих. Но такого силового форварда не хватало»

Кирилл Сафронов оценил игру Павла Акользина в СКА.

Нападающий СКА сделал дубль в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Витязя» (5:2). После обмена из «Металлурга» Акользин набрал 4 (3+1) очка 4 играх за СКА.

«Он хорошо вошел. Такой, не совсем типичный игрок для СКА. Если проанализировать состав СКА за последние годы, Роман Борисович [Ротенберг] любит техничных, быстрых нападающих, может быть, не совсем габаритных.

Акользин – за метр девяносто, хорошо играет на пятачке. В последнем матче с «Витязем» он забил два гола как раз с пятачка.

СКА явно не хватало такого силового форварда, который может навязать борьбу на пятачке, в большинстве закрыть вратаря, а еще и с голевым чутьем.

Конечно, дебют удался», – сказал бывший защитник СКА Кирилл Сафронов.