Кирилл Сафронов про Акользина: «Не совсем типичный игрок для СКА. Ротенберг любит техничных, быстрых нападающих. Но такого силового форварда не хватало»
Кирилл Сафронов оценил игру Павла Акользина в СКА.
Нападающий СКА сделал дубль в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Витязя» (5:2). После обмена из «Металлурга» Акользин набрал 4 (3+1) очка 4 играх за СКА.
«Он хорошо вошел. Такой, не совсем типичный игрок для СКА. Если проанализировать состав СКА за последние годы, Роман Борисович [Ротенберг] любит техничных, быстрых нападающих, может быть, не совсем габаритных.
Акользин – за метр девяносто, хорошо играет на пятачке. В последнем матче с «Витязем» он забил два гола как раз с пятачка.
СКА явно не хватало такого силового форварда, который может навязать борьбу на пятачке, в большинстве закрыть вратаря, а еще и с голевым чутьем.
Конечно, дебют удался», – сказал бывший защитник СКА Кирилл Сафронов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Vprognoze.ru
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