Сергей Самсонов: «Овечкин в 19 лет был абсолютным монстром, а еще реже можно увидеть то, что Саша творит в 39. Это от Бога, как бы люди ни тренировались – никогда такого не достигнут»
– Вы с Дацюком взяли титул в составе «Динамо» в локаутный сезон-2004/05. Вас с ним и других хоккеистов, приехавших на сезон или меньше, Владимир Крикунов тоже заставлял таскать по льду баллоны – шины с сидящими в них игроками?
– Да, мы были как все. Паша, Андрей Марков, Максим Афиногенов, я и другие были полноценной частью команды, выполняли все то же самое, что и остальные. Тут не было вопросов.
Нагрузки были большие, но Дацюк даже при этом работал индивидуально и делал больше, чем остальные. За ним было интересно следить, и он играл в том «Динамо» очень важную роль.
– А 19-летний Александр Овечкин?
– Никто, естественно, тогда не мог предсказать, какая у него получится карьера в НХЛ. Это просто невозможно, хотя все понимали, что Саша – очень талантливый хоккеист и предпосылки для большой карьеры есть однозначные.
Но что меня, к тому времени уже поигравшего в этой лиге несколько лет, больше всего удивило – насколько Овечкин в своем юном возрасте готов физически. В 19 лет это был абсолютный монстр!
Помню, что Крикунов отталкивался не от того, как на тренировках чувствовали себя ветераны, а от того, как чувствовал себя этот пацан. Такое тоже можно встретить редко.
Но еще реже можно увидеть то, что Саша творит сейчас, в 39 лет. Просто невероятно! Это дано от Бога. Как бы люди ни тренировались, они никогда такого не достигнут.
– Каким юный Овечкин был в тренировочном процессе?
– Человеком, который любит хоккей. Он запомнился мне поразительно включенным в процесс: в игре, на тренировке – где угодно. На льду, в зале, во время кросса он находился как будто дома. Он всегда был этому рад. Даже кроссам. Даже баллонам, – сказал бывший нападающий «Динамо».
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