Тренер Овечкина по ОФП: «Сон не должен быть меньше 6-7 часов. Если кто-то привык ложиться позже 12, бессмысленно заставлять его ложиться в 8, но правильнее спать ночью и бодрствовать днем»

Тренер Александра Овечкина по физподготовке высказался о том, как следует спать.

– Как известно, в подготовке сон всегда важен. Как, на ваш взгляд, выглядит идеальное расписание сна?

– Здесь, наверное, вопрос не в идеальном расписании сна, а скорее в каких-то восстановительных процессах. Это не только сон – это и массажи, и бани, и другие восстановительные процедуры.

Понятно, что сам сон не должен быть меньше, чем шесть-семь часов. Особенно когда человек начинает интенсивно тренироваться. Да и девять часов, в принципе, хороший показатель для того, чтобы восстановиться.

– Я слышал, что важно не просто какое-то конкретное количество времени спать, но еще и в конкретное время, допустим, с 11 вечера до шести-семи утра.

– Я точно не являюсь специалистом по сну, и я могу только сказать, что это зависит от конкретного человека, от его графика. Если кто-то привык всю жизнь ложиться, например, позже 12, то, наверное, бессмысленно заставлять его ложиться в восемь вечера.

У Александра семья, у него есть какие-то бытовые дела, которым он должен уделять внимание. Он взрослый человек, и его спортивная деятельность в любом случае должна идти в унисон с его жизнью. Если мы будем ломать его жизнь ради каких-то лишних 30 минут сна, когда ему этого не хочется, это будет неправильно. Здесь должна быть совокупность разумности и правильности.

Но в целом, конечно же, для любого человека правильнее спать ночью и бодрствовать днем. Пожалуй, такого графика, и нужно придерживаться, – сказал Павел Бурлаченко.