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  • Тренер Овечкина по ОФП: «Саша – многогранный человек, интересная личность. Сложностей в работе не возникает. У нас гибкая подготовка, не выспался – меняем план под его состояние»
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Тренер Овечкина по ОФП: «Саша – многогранный человек, интересная личность. Сложностей в работе не возникает. У нас гибкая подготовка, не выспался – меняем план под его состояние»

Тренер Александра Овечкина по физподготовке рассказал о работе с нападающим.

– Сколько лет вы уже занимаетесь с Александром?

– Так, у нас получается уже девятый год. С 2016-го.

– Как бы вы в целом описали характер Саши?

– Одним словом это сложно описать. Он многогранный человек, интересная личность. Мне комфортно с ним работать, никаких сложностей с точки зрения профессиональной работы с ним не возникает.

– Могли бы рассказать, как в целом проходит обычная подготовка Александра к сезону? С чего начинается предсезонка, например?

– Обычно мы начинаем занятия где-то за три месяца до начала сезона. Плюс-минус так. Иногда рамки немножко сдвигаются в зависимости от обстоятельств. Сначала это втягивающие тренировки, несложные, потом постепенно, по мере приближения к сезону, нагрузки и количество тренировок увеличиваются. Время и нагрузка на одну тренировку, соответственно, растет.

– А какой тренировочный цикл вы используете? 6-1 или какой-то иной?

– Очень сильно зависит от графика Александра, потому что, когда он находится в Москве, у него очень много и съемок, и разных бытовых дел. В этом плане стараемся, чтобы его деятельность не мешала тренировкам и, соответственно, чтобы наши тренировки не мешали каким-либо другим его вопросам и задачам, поэтому бывает по-разному. Но, как правило, все-таки шесть дней в неделю нам удается потренироваться.

– А чего больше в подготовке – кардио, силовых упражнений или каких-то других?

– Это всегда микс, и этот микс очень гибок и меняется в зависимости от времени – по мере приближения к сезону, непосредственно от состояния Александра в каждом моменте, день ото дня. Бывает, что он не выспался или что-то еще случилось, и мы оперативно меняем тренировочный план под его состояние, чтобы это было максимально эффективно и не во вред, – отметил Павел Бурлаченко.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: страница команды Александра Овечкина во «Вконтакте»
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