Тренер Овечкина по ОФП: «Всем бы хотелось увидеть 1000 шайб у Саши. Нужно добраться как можно быстрее, возраст и остальные факторы будут ему только мешать»
– Не могу обойти одну из самых обсуждаемых тем, если не самую обсуждаемую, – погоню за рекордом. Как вы оцените шансы Саши обойти Гретцки в этом сезоне?
– В связи с его травмой по понятным причинам сейчас это сделать станет гораздо сложнее. Но если мы возьмем просто цифры, сухую статистику, то это возможно уже в нынешнем сезоне. И, безусловно, Саша будет стараться это сделать как можно быстрее, как можно раньше.
В его позиции нет никакого смысла затягивать погоню. Чем раньше он это сделает, тем легче ему будет в целом. А там открывается перспектива, как уже все говорят, 1000 шайб. Почему бы нет?
– То есть вы и такой расклад не сбрасываете со счетов?
– Всем бы нам хотелось увидеть 1000 шайб у Саши. Я думаю, что эта круглая цифра была бы очень красива. Мы все желаем, чтобы Саша смог забить 1000 голов!
А чтобы у него это точно получилось, нужно добраться до такой отметки как можно быстрее, потому что, опять же, возраст и всякие остальные факторы будут ему только мешать, – сказал Павел Бурлаченко.
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