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  • Фетисов о словах Тардифа про допуск России: «Не верю в эти сказки. Решение принимается ИИХФ независимо от мнения шведов, финнов, латышей, но есть рекомендация МОК – с ней надо считаться»
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Фетисов о словах Тардифа про допуск России: «Не верю в эти сказки. Решение принимается ИИХФ независимо от мнения шведов, финнов, латышей, но есть рекомендация МОК – с ней надо считаться»

Вячеслав Фетисов прокомментировал слова Люка Тардифа насчет отстранения России.

«Не вижу поводов говорить, что ситуация с нашим допуском становится лучше. Если бы они действительно хотели вернуть Россию, то уже давно вернули бы.

Что поменялось? Если решение принимается, то оно принимается федерацией вне зависимости от мнения шведов, финнов, латышей или какой‑либо иной федерации.

Но есть рекомендация Международного олимпийского комитета, и как раз с ней нужно считаться. Так что я не верю во все эти сказки.

Посмотрим, может, я и ошибаюсь, но… не думаю», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoИИХФ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoВячеслав Фетисов
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Политика
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