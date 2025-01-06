Фетисов о словах Тардифа: «Как они нас будут возвращать? С флагом и гимном? В зеленых майках вернут? Если только жесткое решение – тогда будут разборки»
Вячеслав Фетисов прокомментировал высказывание Люка Тардифа.
Президент ИИХФ Люк Тардиф высказался по поводу возможного возвращения сборных России и Беларуси: «Если Россия и Беларусь вернутся – значит, боевые действия завершились. Главное – безопасность игроков. Мы не будем рисковать».
«Не верю в эти слова. Мне интересно, как они нас будут возвращать? С флагом и гимном? В зеленых майках нас вернут?
Вопрос, как они это решение примут. Если голосованием, то это бессмысленно. Если только это будет единоличное жесткое решение. Тогда будут всякие разборки.
Пока я не вижу, каким образом это все будет происходить. Хочу ошибаться», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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