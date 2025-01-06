Фетисов о словах Тардифа: «Как они нас будут возвращать? С флагом и гимном? В зеленых майках вернут? Если только жесткое решение – тогда будут разборки»

Вячеслав Фетисов прокомментировал высказывание Люка Тардифа.

Президент ИИХФ Люк Тардиф высказался по поводу возможного возвращения сборных России и Беларуси: «Если Россия и Беларусь вернутся – значит, боевые действия завершились. Главное – безопасность игроков. Мы не будем рисковать» .

«Не верю в эти слова. Мне интересно, как они нас будут возвращать? С флагом и гимном? В зеленых майках нас вернут?

Вопрос, как они это решение примут. Если голосованием, то это бессмысленно. Если только это будет единоличное жесткое решение. Тогда будут всякие разборки.

Пока я не вижу, каким образом это все будет происходить. Хочу ошибаться», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .