Михаил Дегтярев высказался относительно отстранения России в хоккее.

Президент ИИХФ Люк Тардиф высказался по поводу возможного возвращения сборных России и Беларуси: «Если Россия и Беларусь вернутся – значит, боевые действия завершились. Главное – безопасность игроков. Мы не будем рисковать» .

«Мы благодарны Люку Тардифу за откровенную позицию.

Санкции в спорте против России были введены под давлением, в результате шантажа и неприемлемых условий ряда стран по отношению к федерациям и организаторам соревнований, хотя даже во времена холодной войны сборные СССР, Канады и США прекрасно играли в хоккей, доставляя радость болельщикам и давая надежду на общее мирное будущее.

Спорт должен объединять, а не становиться оружием пропаганды, и мы призываем к ответственной политике спортивные власти всех стран.

Кроме того, Россия всегда была одним из мировых лидеров в хоккее, и отсутствие нашей команды на международных турнирах делает эти соревнования ощутимо беднее: менее зрелищными, менее конкурентными.

Поэтому возвращения российских хоккеистов ждут и организаторы, и наши соперники и, конечно, зрители по всему миру. В вопросе нормализации мирового спорта, возвращения к честной конкуренции мы все союзники, а не оппоненты.

Россия полностью готова к восстановлению в спортивных правах.

В 2024 году Олимпийский комитет России привел свой устав в соответствие с олимпийской хартией, и сейчас мы ждем смягчения санкций вплоть до полного восстановления в правах со стороны МОК», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.