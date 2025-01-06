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  • Тардиф о допуске России: «ИИХФ привыкла принимать собственные решения. Необходимо, чтобы ФХР приняла правила ИИХФ – процесс международного трансфера продолжается»
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Тардиф о допуске России: «ИИХФ привыкла принимать собственные решения. Необходимо, чтобы ФХР приняла правила ИИХФ – процесс международного трансфера продолжается»

Люк Тардиф дал комментарий о возможности допуска сборной России на турниры.

– Сейчас несколько международных федераций допустили российских спортсменов к соревнованиям. Например, так было в плавании. Будет ли это аргументом для принятия ИИХФ в феврале решения о допуске российского хоккея на Олимпиаду?

– Что касается Олимпийских игр, то это решение МОК. Пока что деятельность Олимпийского комитета России по‑прежнему приостановлена.

Мои точные предложения: я надеюсь, что Россия и Беларусь скоро вернутся к нам, потому что это будет означать, что конфликт закончился. Контекст будет более удобным для возвращения.

ИИХФ не хочет рисковать нашими соревнованиями. Также необходимо, чтобы ФХР приняла правила ИИХФ. Помните, что процесс международного трансфера все еще продолжается. Россия должна выполнить часть работы.

Что касается других федераций: у них есть свой собственный контекст, в котором они принимают свои собственные решения.

Хоккей – командный вид спорта, он отличается от других, и ИИХФ привыкла принимать свои собственные решения, – сказал Люк Тардиф.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoФХР
logoМатч ТВ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoКХЛ
logoЛюк Тардиф
logoИИХФ
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