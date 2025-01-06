Главный арбитр КХЛ о смартфоне Дыняка на льду: «Подпадает под пункт о незаконном снаряжении. Арбитры не смогли определить игрока, нарушившего правило»

В КХЛ высказались о выпавшем на лед смартфоне Никиты Дыняка.

Устройство оказалось на площадке во время игры «Ак Барса » против «Авангарда » (1:3).

«Ситуация с выпавшим на лед телефоном в матче «Ак Барс» – «Авангард» подпадает под пункт правил 65.2 «Незаконное снаряжение». Если судья может идентифицировать, чей это телефон, он накладывает на игрока малый штраф.

В данном случае арбитры не смогли определить игрока, нарушившего правило. Департамент судейства разошлет информацию по этому правилу и видео в клубы, чтобы еще раз напомнить игрокам о незаконном снаряжении», – сказал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

Казус года в КХЛ: форвард «Ак Барса» выронил телефон на лед. Да, прямо во время игры!