Гатиятулин о смартфоне Дыняка на льду: «Для победы все средства хороши. Не знаю, с кем он на связи»

Анвар Гатиятулин разберется с Никитой Дыняком, чей телефон оказался на льду.

– Будет ли Дыняк наказан штрафом за его вылетевший телефон? У вас в команде штрафы за использованный телефон во время матча.

– Для победы все средства хороши. Не знаю, с кем он на связи, сейчас узнаю.

– Как отреагировали на телефон Дыняка?

– Думаю, что это чистая случайность. Не успел переговорить с Никитой – выясним, – отметил главный тренер «Ак Барса» после поражения от «Авангарда » (1:3).

Казус года в КХЛ: форвард «Ак Барса» выронил телефон на лед. Да, прямо во время игры!