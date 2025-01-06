Гатиятулин о смартфоне Дыняка на льду: «Для победы все средства хороши. Не знаю, с кем он на связи»
Анвар Гатиятулин разберется с Никитой Дыняком, чей телефон оказался на льду.
– Будет ли Дыняк наказан штрафом за его вылетевший телефон? У вас в команде штрафы за использованный телефон во время матча.
– Для победы все средства хороши. Не знаю, с кем он на связи, сейчас узнаю.
– Как отреагировали на телефон Дыняка?
– Думаю, что это чистая случайность. Не успел переговорить с Никитой – выясним, – отметил главный тренер «Ак Барса» после поражения от «Авангарда» (1:3).
Казус года в КХЛ: форвард «Ак Барса» выронил телефон на лед. Да, прямо во время игры!
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Бизнес Online»
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