Тренер «Авангарда» Буше о смартфоне Дыняка на льду: «Я уже 29 лет тренирую, за карьеру видел разное, такое – никогда в жизни. Это что-то уникальное»

Ги Буше отреагировал на падение смартфона Никиты Дыняка на лед.

– Вы эмоционально обращались к судье. Ожидали, что будут санкции к Дыняку?

– Нет. Эмоционально реагировал на другие эпизоды.

А случай с телефоном забавный, никогда не видел такого в жизни. Думаю, многие люди скажут, что впервые видели подобное, и даже никто не знал, что делать в такой ситуации.

Я уже 29 лет тренирую, за свою карьеру видел разное, но на ум ничего не приходит.

Видел, как ассистенты падали на скамейках, спотыкались, но сегодняшний эпизод – что‑то уникальное, – сказал канадский тренер «Авангарда » после победы над «Ак Барсом » (3:1).