Тренер «Авангарда» Буше о смартфоне Дыняка на льду: «Я уже 29 лет тренирую, за карьеру видел разное, такое – никогда в жизни. Это что-то уникальное»
Ги Буше отреагировал на падение смартфона Никиты Дыняка на лед.
– Вы эмоционально обращались к судье. Ожидали, что будут санкции к Дыняку?
– Нет. Эмоционально реагировал на другие эпизоды.
А случай с телефоном забавный, никогда не видел такого в жизни. Думаю, многие люди скажут, что впервые видели подобное, и даже никто не знал, что делать в такой ситуации.
Я уже 29 лет тренирую, за свою карьеру видел разное, но на ум ничего не приходит.
Видел, как ассистенты падали на скамейках, спотыкались, но сегодняшний эпизод – что‑то уникальное, – сказал канадский тренер «Авангарда» после победы над «Ак Барсом» (3:1).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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