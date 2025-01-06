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Дыняк о выпавшем смартфоне: «Очень смешная ситуация. Может, даже позор. Новый мемасик. Не хотел делать клоунаду в нашей лиге. Надеюсь, КХЛ сжалится»

Никита Дыняк объяснил причину выхода на лед со смартфоном.

– Долго я не играл, чуть выпал из игрового тонуса. И после драки чуть-чуть хапанул. Я положил телефон сюда [на верхнюю полку в раздевалке], и, когда снял налокотники и повернулся, он, видимо, мне сюда [в хоккейные трусы] завалился. Я его не почувствовал. Знаете, это как с сигаретами: положил за ухо и через время забыл.

Я вышел – и не понял. Телефон вроде в раздевалке должен лежать. Честно, очень смешная ситуация. Может, даже позор. Новый мемасик.

– Будет ли штраф?

– Я не знаю, кстати. Надеюсь, лига сжалится, ведь это была чистая случайность. Не хотел делать клоунаду в нашей лиге. Неприятная ситуация лично для меня.

– Будет ли от команды штраф?

– Возможно, будут какие-то санкции. Если бы выиграли, может, и не было бы, – сказал нападающий «Ак Барса» после поражения от «Авангарда» (1:3).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
logoНикита Дыняк
logoАвангард
logoКХЛ
logoАк Барс
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