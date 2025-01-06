Вайсфельд о падении смартфона Дыняка на лед: «В правилах об этом ничего не сказано. А что не запрещено, то разрешено. Удивлен, кто‑то над Никитой пошутил, кажется»
Леонид Вайсфельд считает, что Никиту Дыняка не накажут за случай со смартфоном.
– Почему Дыняк не получил дисциплинарное наказание за выпавший на лед телефон?
– В правилах об этом ничего не сказано. А что не запрещено, то разрешено. Под экипировкой хоккеист может спрятать что угодно.
– Последствий не будет?
– Никаких. Например, налокотники должны быть спрятаны, но если их надеть поверх игрового свитера, то это будет нарушением.
– Такой эпизод может привести к пересмотру правил?
– Даже не знаю. Мне кажется, что это было недоразумением.
– В вашей карьере были подобные забавные случаи?
– Когда я судил, мобильные телефоны были не у всех. Честно, удивлен, как так получилось, что у него телефон оказался в игре. Мне кажется, кто‑то над ним пошутил, – сказал бывший судья.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем