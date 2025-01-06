Вайсфельд о падении смартфона Дыняка на лед: «В правилах об этом ничего не сказано. А что не запрещено, то разрешено. Удивлен, кто‑то над Никитой пошутил, кажется»

Леонид Вайсфельд считает, что Никиту Дыняка не накажут за случай со смартфоном.

– Почему Дыняк не получил дисциплинарное наказание за выпавший на лед телефон?

– В правилах об этом ничего не сказано. А что не запрещено, то разрешено. Под экипировкой хоккеист может спрятать что угодно.

– Последствий не будет?

– Никаких. Например, налокотники должны быть спрятаны, но если их надеть поверх игрового свитера, то это будет нарушением.

– Такой эпизод может привести к пересмотру правил?

– Даже не знаю. Мне кажется, что это было недоразумением.

– В вашей карьере были подобные забавные случаи?

– Когда я судил, мобильные телефоны были не у всех. Честно, удивлен, как так получилось, что у него телефон оказался в игре. Мне кажется, кто‑то над ним пошутил, – сказал бывший судья.