Буше подрался с Семеновым в первом периоде матча «Ак Барс» – «Авангард», Маклауд – с Дыняком
Две драки произошли в первом периоде матча между «Ак Барсом» и «Авангардом».
Команды проводят встречу Фонбет чемпионата КХЛ.
Первая потасовка случилась между Ридом Буше и Кириллом Семеновым на 18-й минуте на пятаке перед воротами Никиты Серебрякова. Хоккеисты получили по 4 минуты штрафа.
Затем на 19-й минуте Майкл Маклауд решил ответить Никите Дыняку за выполненный против себя силовой прием и начал драку.
Маклауд получил 2 минуты как зачинщик драки, 10 минут дисциплинарного штрафа и 5 минут за драку. Дыняк был наказан только 5 минутами штрафа за драку.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем