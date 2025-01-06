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Буше подрался с Семеновым в первом периоде матча «Ак Барс» – «Авангард», Маклауд – с Дыняком

Две драки произошли в первом периоде матча между «Ак Барсом» и «Авангардом».

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Первая потасовка случилась между Ридом Буше и Кириллом Семеновым на 18-й минуте на пятаке перед воротами Никиты Серебрякова. Хоккеисты получили по 4 минуты штрафа.

Затем на 19-й минуте Майкл Маклауд решил ответить Никите Дыняку за выполненный против себя силовой прием и начал драку.

Маклауд получил 2 минуты как зачинщик драки, 10 минут дисциплинарного штрафа и 5 минут за драку. Дыняк был наказан только 5 минутами штрафа за драку.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoМайкл Маклауд
logoАк Барс
logoНикита Дыняк
logoКХЛ
logoАвангард
logoКирилл Семенов
logoРид Буше
драки
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