«Нефтехимик» победил впервые за 7 игр. У «Сибири» прервалась 5-матчевая победная серия

«Нефтехимик» прервал серию неудач в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда Олега Леонтьева одолела «Сибирь » на своей площадке – 2:1.

В последний раз до этого дня клуб из Нижнекамска побеждал месяц назад, 4 декабря. Затем последовали 6 поражений подряд.

«Сибирь», напротив», выиграла пять предыдущих матчей, а сегодня уступила.