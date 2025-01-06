«Нефтехимик» победил впервые за 7 игр. У «Сибири» прервалась 5-матчевая победная серия
«Нефтехимик» прервал серию неудач в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда Олега Леонтьева одолела «Сибирь» на своей площадке – 2:1.
В последний раз до этого дня клуб из Нижнекамска побеждал месяц назад, 4 декабря. Затем последовали 6 поражений подряд.
«Сибирь», напротив», выиграла пять предыдущих матчей, а сегодня уступила.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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