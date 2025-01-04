Леонтьев об 1:5 от «Авангарда»: «Несмотря на счет, победа за «Нефтехимиком», 46-39 по броскам. Но счет другой, засчитываются голы, а не броски»
Олег Леонтьев прокомментировал поражение «Нефтехимика» от «Авангарда» (1:5).
«Несмотря на счет, победа за нами, 46-39 по броскам. Но счет другой, там голы засчитываются, а не броски. Ключевой момент – игра в большинстве, во втором периоде неплохо разыгрывали, но вратарь соперника сыграл очень достойно. В третьем периоде тоже были попытки, но безрезультатно.
Два крупных поражения подряд? Видимо, соперники сильные, и реализация на высшем уровне. Поэтому такие игры произошли. Я уверен, мы вернем свою игру. Все это должно прийти через работу, сплоченность и самоотдачу», – сказал главный тренер «Нефтехимика».
«Нефтехимик» проиграл шестой матч кряду и с 37 очками идет девятым в турнирной таблице Восточной конференции.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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