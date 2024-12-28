Леонтьев об 1:2: «В 3-м периоде «Нефтехимик» втрое переиграл ЦСКА по броскам, а в серии буллитов мастерства чуть больше оказалось у гостей»
– Несмотря на скромное количество голов, матч получился интересным, боевым. Голевых моментов было предостаточно. Все решила игра в неравных составах. Мы имели хороший шанс в третьем периоде. В финальном отрезке втрое переиграли соперника по броскам. В овертайме, играя в большинстве, маловато бросали. Так могли бы выиграть. А в серии буллитов мастерства чуть больше оказалось у гостей.
– «Нефтехимик» в третьем периоде в три раза перебросал соперника. Все-таки наши добавили, или армейцы просели физически?
– Сложно сказать. Не думаю, что соперник просел. Хотя армейцы в последних трех матчах забросили 18 шайб. В принципе, результативно играли. Поэтому, возможно, где-то и просели. Однако и мы добавили, нам надо было забивать. Поэтому, быть может, все в совокупности.
– Почему решили перед серией буллитов заменить вратаря?
– Это было наше общее решение. Мы иногда так практикуем, меняя вратаря перед буллитной серией. Спрашиваем состояние у Филиппа [Долганова], как он себя чувствует. Но это наша внутренняя кухня, свои нюансы, – сказал тренер «Нефтехимика».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий