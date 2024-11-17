Дыняк о поражении от ЦСКА: «Извиняюсь перед болельщиками «Ак Барса» – сыграли отвратительно. Были моменты, но их не реализовали»

Никита Дыняк извинился перед болельщиками «Ак Барса» после поражения от ЦСКА.

«Ак Барс» уступил 0:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Чего не хватило для победы?

– Забить и сыграть на ноль.

– Возможно, где-то перегорели после победы над СКА?

– Нет, настрой был нормальный. По горячим следам трудно делать выводы, мыслей много. Проиграли – где-то недоработали.

– У «Ак Барса» второй матч подряд с топ-клубами Запада. Насколько это сложно?

– Мы – хоккеисты, это наша любимая работа, хобби. Нам нравится играть в хоккей.

Бывают удачные и неудачные дни, не буду искать оправданий. Извиняюсь перед болельщиками. Сегодня мы сыграли отвратительно.

– Как «Ак Барс» проявил себя в плане силовой борьбы?

– Ребята боролись, бились до конца. У нас были голевые моменты, но мы их не реализовали, – сказал нападающий «Ак Барса » Никита Дыняк .