Орлов сделал пас на победный гол в матче с «Питтсбургом». У защитника 4+14 в 40 играх

Дмитрий Орлов сделал пас на победный гол в матче с «Питтсбургом» (4:3 ОТ).

На 62-й минуте защитник «Каролины» ассистировал Себастьяну Ахо, забросившему решающую шайбу. Орлов набрал 18-е (4+14) очко в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 40 игр. Сегодня за 20:17 (2:26 – в меньшинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 2 блок-шота, полезность – «плюс 1».