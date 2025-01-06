Орлов сделал пас на победный гол в матче с «Питтсбургом». У защитника 4+14 в 40 играх
Дмитрий Орлов сделал пас на победный гол в матче с «Питтсбургом» (4:3 ОТ).
На 62-й минуте защитник «Каролины» ассистировал Себастьяну Ахо, забросившему решающую шайбу.
Орлов набрал 18-е (4+14) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 40 игр.
Сегодня за 20:17 (2:26 – в меньшинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 2 блок-шота, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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