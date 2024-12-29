Орлов забил 4-й гол в сезоне в матче с «Нью-Джерси» и стал 1-й звездой. У него 17 очков и «+17» в 36 играх
Дмитрий Орлов забил 4-й гол в сезоне в матче с «Нью-Джерси» и стал 1-й звездой.
Защитник «Каролины» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:2).
В текущем сезоне у 33-летнего россиянина 17 (4+13) очков в 36 играх при полезности «+17» и среднем времени на льду 19:40.
Сегодня Орлов (20:03, 1:44 – в меньшинстве, «+3») 5 раз бросил в створ ворот, применил 1 силовой прием и получил малый штраф за стычку с Эриком Хаулой.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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