Орлов забил 4-й гол в сезоне в матче с «Нью-Джерси» и стал 1-й звездой. У него 17 очков и «+17» в 36 играх

Дмитрий Орлов забил 4-й гол в сезоне в матче с «Нью-Джерси» и стал 1-й звездой.

Защитник «Каролины» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси » (5:2).

В текущем сезоне у 33-летнего россиянина 17 (4+13) очков в 36 играх при полезности «+17» и среднем времени на льду 19:40.

Сегодня Орлов (20:03, 1:44 – в меньшинстве, «+3») 5 раз бросил в створ ворот, применил 1 силовой прием и получил малый штраф за стычку с Эриком Хаулой.