После паса вратаря «Каролины» Кочеткова Рословик забил победный гол «Рейнджерс». У Орлова тоже ассист
Вратарь Петр Кочетков поучаствовал в победном голе в ворота «Рейнджерс».
Голкипер «Каролины» начал атаку, завершившуюся точным броском форварда Джека Рословика на 34-й минуте матча НХЛ. Также ассистентский балл набрал защитник Дмитрий Орлов.
«Харрикейнз» выиграли матч со счетом 3:1.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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