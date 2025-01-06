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Панарин сделал передачу в матче с «Чикаго». У него 16+24 в 37 играх

Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче с «Чикаго» (6:2).

Форвард «Рейнджерс» набрал 40-е (16+24) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 37 игр.

В матче с «Блэкхокс» за 17:33 у россиянина 2 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoАртемий Панарин
logoРейнджерс
logoНХЛ
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