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  • Адвокат Добровинский о слитом видео Овечкина: «В сознании людей Александр предстает скорее жертвой, чем грубияном, матерщинником и так далее. По его репутации это не бьет никак»
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Адвокат Добровинский о слитом видео Овечкина: «В сознании людей Александр предстает скорее жертвой, чем грубияном, матерщинником и так далее. По его репутации это не бьет никак»

Александр Добровинский высказался о слитом видео с Александром Овечкиным.

После матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Бостоном» (3:1) в соцсетях появилось видео, на котором 39-летний форвард заявил, что они «####### (обыграли), ##### (блин), «Бостон», а также пожелал после Нового года «прийти в себя, открыть баночку пива, выпить хорошенечко, похмелиться».

Капитан «Вашингтона» отправил его в закрытую группу в мессенджере, в которой он давно состоял.

Видео с Овечкиным были слито из закрытого чата. Как отнеслись к такому поступку кого‑то из друзей Александра? Бьет ли это видео по репутации хоккеиста?

– По репутации Саши это не бьет никак, человек сказал и сказал. Мы все, общаясь с друзьями, говорим вещи интимного характера или нет, подразумевая, что это остается в близком кругу. И в этом круге нашелся человек, который предал Александра.

В сознании людей, которые смотрят видео и знают историю с его появлением в интернете, Александр Овечкин предстает скорее жертвой, чем грубияном, матерщинником, хулиганом и так далее, – сказал адвокат и болельщик московского «Динамо» Александр Добровинский.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Овечкин
logoМатч ТВ
соцсети
Александр Добровинский
logoНХЛ
logoВашингтон
logoДинамо Москва
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