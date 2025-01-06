«15 лет как наш капитан». «Вашингтон» о годовщине первого матча Овечкина в новой роли
«Вашинтгтон» выложил пост о годовщине капитанства Александра Овечкина.
Овечкин перешел в «Кэпиталз» в 2005 году. Впервые он вышел на лед в форме с капитанской нашивкой во время матча с «Монреалем» (4:2) 5 января 2010 года.
«Вашингтон» отметил годовщину этого события в соцсетях, написав: «15 лет как наш капитан», и сопроводив публикацию фото.
Фото: x.com/Capitals
В составе «Вашингтона» Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. 39-летний форвард ранее забросил 872-ю шайбу в карьере, до повторения рекорда Гретцки (894) остается 22 гола.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Вашингтона»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем