«15 лет как наш капитан». «Вашингтон» о годовщине первого матча Овечкина в новой роли

«Вашинтгтон» выложил пост о годовщине капитанства Александра Овечкина.

Овечкин перешел в «Кэпиталз» в 2005 году. Впервые он вышел на лед в форме с капитанской нашивкой во время матча с «Монреалем» (4:2) 5 января 2010 года.

«Вашингтон » отметил годовщину этого события в соцсетях, написав: «15 лет как наш капитан», и сопроводив публикацию фото.

Фото: x.com/Capitals

В составе «Вашингтона» Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. 39-летний форвард ранее забросил 872-ю шайбу в карьере, до повторения рекорда Гретцки (894) остается 22 гола.