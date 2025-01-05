Дмитрий Свищев: «Не уверен, что Трамп готов вручить Овечкину Президентскую медаль Свободы. Все-таки величайший хоккеист имеет российское гражданство»

Дмитрий Свищев не уверен, что Дональд Трамп вручит Александру Овечкину медаль.

Напомним, ранее футболист «Интер Майами» Лионель Месси не пришел на вручения Президентской медали Свободы в Белый дом в Вашингтоне.

«Не уверен, что Трамп готов вручить Овечкину Президентскую медаль Свободы. Для начала кто-то должен выдвинуть Александра в число лауреатов этой награды. Все-таки величайший хоккеист имеет российское гражданство и связан с Россией.

Но мы знаем, что президент США – человек неординарный и может, как пригласить, так и не пригласить нападающего «Кэпиталс» в Белый Дом. В любом случае, это личное дело каждого. Одно мы знаем точно, если спросить у любого человека в Вашингтоне, кто такой Ови, он скажет», – сказал депутат Госдумы.