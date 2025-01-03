Видео с Овечкиным, где он говорит, что «Вашингтон» «######, #####, «Бостон», слили его знакомые из закрытой группы в мессенджере («Матч ТВ»)
После матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Бостоном» (3:1) в соцсетях появилось видео, на котором 39-летний форвард заявил, что они «####### (обыграли), ##### (блин), «Бостон», а также пожелал после Нового года «прийти в себя, открыть баночку пива, выпить хорошенечко, похмелиться».
По информации «Матч ТВ», Овечкин записал новогоднее поздравление знакомым в России, отправив его в закрытую группу в мессенджере, в которой он давно состоял.
«К сожалению, в группе нашлась какая‑то «крыса», которая слила видео в общий доступ, посчитав его смешным. Когда Саша узнал о вспыхнувшем скандале, то написал: «Спасибо за конфиденциальность» и вышел из группы.
Понятно, что его подвели. Он‑то желал добра и говорил искренне, для своих. Очень жаль, что вокруг Овечкина была создана ненужная шумиха», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к ситуации.
Овечкин об игре после травмы: «Стараюсь проводить короткие смены и выкладываться в каждой из них. В конце концов ты забрасываешь и чувствуешь себя намного лучше»
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