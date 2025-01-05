Ротенберг про 23 126 зрителей на матче СКА: «Фантастика, до слез. У нас атмосфера лучше, чем в НХЛ – своя культура, наши болеют еще лучше»

Роман Ротенберг отметил высокую посещаемость на матче СКА с «Витязем».

СКА обыграл «Витязь » (5:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. На «СКА-Арене» присутствовали 23 126 зрителей.

«Всем добрый вечер. Еще раз хочу отметить атмосферу на арене. Более 23 тысяч зрителей на игре – это какая-то фантастика, если честно.

Когда я впервые в жизни был на игре НХЛ – это было в Ванкувере , – я увидел эту атмосферу и только мог мечтать о том, чтобы у нас дома, в России, была такая атмосфера.

Это просто до слез каждый раз – такая атмосфера. И [у нас] лучше, чем там, потому что у нас своя культура, наши болельщики болеют еще лучше.

Думаю, мы можем вместе поработать, чтобы еще лучше была атмосфера. Но это шаг за шагом, как и хоккей – это нужно все детали улучшить. Я думаю, что уже в следующем матче атмосфера у нас будет еще лучше.

Огромная благодарность каждому болельщику, который приходит. Каждый, кто здесь играет сейчас, – это настоящий праздник в Санкт-Петербурге, на «СКА-Арене», поэтому низкий поклон каждому», – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

«Где вы, хейтеры?» Ротенберг выложил статистику, где у СКА самая высокая средняя посещаемость в декабре в Европе