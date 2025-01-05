Форвард СКА Короткий: «Ротенберг – просто лучший тренер. Постоянно подбадривает, знает всю систему КХЛ, кто как играет»
Форвард СКА Матвей Короткий высоко отозвался о Романе Ротенберге.
– Какой Роман Ротенберг тренер?
– Роман Борисович великолепный тренер, постоянно подбадривает, знает полностью всю систему КХЛ, кто как играет, ищет слабые стороны, подсказывает нам. Поэтому могу только сказать, что он просто лучший тренер, – сказал Короткий.
Опубликовано: Sports
Источник: «ВсеПроСпорт»
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