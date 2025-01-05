СКА выиграл 5 из 6 последних матчей. Команда Ротенберга идет 4-й в Западной конференции

СКА выиграл 5 из 6 последних матчей.

Команда под руководством Романа Ротенберга в воскресенье обыграла «Витязь» в Фонбет Чемпионате КХЛ (5:2).

Начиная с 19 декабря клуб из Санкт-Петербурга провел 6 матчей, в которых потерпел лишь одно поражение – от ЦСКА на выезде (5:6).

СКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции с 54 очками в 41 матче. Следующая игра – со «Спартаком» дома 8 января.