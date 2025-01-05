23 126 зрителей посетили матч СКА с «Витязем» в Петербурге

Более 23 тысяч зрителей посетили игру СКА – «Витязь».

Встреча Фонбет Чемпионата КХЛ прошла в воскресенье на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев (5:2).

На матче присутствовали 23 126 зрителей.