23 126 зрителей посетили матч СКА с «Витязем» в Петербурге
Более 23 тысяч зрителей посетили игру СКА – «Витязь».
Встреча Фонбет Чемпионата КХЛ прошла в воскресенье на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев (5:2).
На матче присутствовали 23 126 зрителей.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт СКА
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