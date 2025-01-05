Разин про 3:2 с «Амуром»: «Такие игры надо забывать быстрее. Свалим на Новый год, шампанское еще в голове осталось»

Андрей Разин признался, что игру с «Амуром» (3:2) ему хочется забыть побыстрее.

– Первый (пропущенный) гол был ни к чему, но такое бывает. Первый период владели инициативой, могли забивать больше, второй период тоже начали хорошо, был отрезок, когда «Амур» проводил смены лучше, запирал нас. В третьем периоде сами привезли себе гол, могли еще один привезти. Победа есть победа, но такие игры надо забывать быстрее.

От ошибок сам в шоке. Игра не предвещала нервозных потрясений. Хорошо, что все закончилось хорошо. Музыка играет, идем дальше. Ошибки забыли. Огрехи все совершали, все все понимают, надо пережить и забыть. Свалим на Новый год, шампанское еще в голове осталось.

– Объединить трех легионеров в одном звене изначально хотели?

– Да, они только подъехали, ребята еще не знают, решили, чтобы общались между собой. Пока присматриваются и притираются, – сказал главный тренер «Металлурга».