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«Металлург» одержал 6 побед подряд

«Металлург» выиграл 6-й матч подряд.

Команда тренера Андрея Разина сегодня одержала победу над «Амуром» (3:2) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

До этого «Металлург» обыграл по два раза «Авангард» и «Автомобилист», а также «Салават Юлаев».

«Металлург» идет 4-м в Восточной конференции, набрав 52 очка.

Опубликовал: Sports.ru
logoМеталлург Мг
logoАндрей Разин
logoКХЛ
logoАмур
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