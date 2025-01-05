«Металлург» одержал 6 побед подряд
«Металлург» выиграл 6-й матч подряд.
Команда тренера Андрея Разина сегодня одержала победу над «Амуром» (3:2) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.
До этого «Металлург» обыграл по два раза «Авангард» и «Автомобилист», а также «Салават Юлаев».
«Металлург» идет 4-м в Восточной конференции, набрав 52 очка.
Опубликовал: Sports.ru
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