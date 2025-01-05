«Автомобилист» проиграл 3-й матч подряд. У команды 9 поражений в 11 последних матчах
«Автомобилист» проиграл 3-й матч подряд.
Команда тренера Николая Заварухина сегодня уступила «Трактору» (0:2) на выезде.
У «Автомобилиста» 3 поражения подряд и 9 поражений в 11 последних матчах. При двух победах – над «Трактором» и «Локомотивом».
«Автомобилист» идет 5-м в таблице Восточной конференции, набрав 48 очков.
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