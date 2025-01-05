«Автомобилист» проиграл 3-й матч подряд. У команды 9 поражений в 11 последних матчах

«Автомобилист» проиграл 3-й матч подряд.

Команда тренера Николая Заварухина сегодня уступила «Трактору» (0:2) на выезде.

У «Автомобилиста» 3 поражения подряд и 9 поражений в 11 последних матчах. При двух победах – над «Трактором» и «Локомотивом».

«Автомобилист» идет 5-м в таблице Восточной конференции, набрав 48 очков.