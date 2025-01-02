Андрей Мартемьянов: «Автомобилист» по игре, стабильности, инфраструктуре становится топ-клубом. Желаю им сделать шаг вперед в 2025-м»
Андрей Мартемьянов высказался о выступлении «Автомобилиста».
– «Автомобилист» – ваша родная команда, где вы начинали свою профессиональную карьеру. Что пожелаете команде в 2025 году?
– Громких заявлений делать не хочу, поэтому пожелаю им сделать шаг вперед. Даже если «Автомобилист» выступит на уровне прошлого сезона – это уже будет хорошо. Екатеринбуржцы по игре, стабильности, инфраструктуре становится топ-клубом.
Насколько мне известно, скоро будет сдан новый дворец спорта. И если все будет нормально, в плей-офф «Автомобилист» будет играть уже там.
Я вижу, как развивается их фарм-клуб, школа, скоро, возможно, откроется вторая академия в Екатеринбурге. Регион в плане хоккея развивается, дай бог, чтобы так все и продолжалось, – сказал бывший главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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