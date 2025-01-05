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Войнов о домашних результатах «Торпедо»: «Очень стыдно, хочется провалиться под лед. Агонии нет, Ларионов все контролирует»

Вячеслав Войнов сказал, что его пугают результаты домашних матчей «Торпедо».

В субботу нижегородцы  уступили минскому «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:3. В 20 домашних встречах у «Торпедо» 6 побед и 14 поражений.

– Дома у «Торпедо» статистика 6-14. Что можете сказать по этому поводу?

– Эти цифры очень пугающие. Очень стыдно, хочется провалиться под лед. Болельщики нас поддерживают, гонят команду, а мы этим не пользуемся. Точно могу сказать, что равнодушных в раздевалке нет. Надеюсь, что мы перевернем эту статистику в положительное русло.

– Есть ли сейчас в команде агония? Если да, то есть понимание, как ее преодолеть?

– Если бы понимание было, то не было бы 14 поражений дома. Агонии нет, Игорь Николаевич все контролирует, мы тоже. Очень стыдно проигрывать столько матчей дома, – сказал защитник «Торпедо».

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoВячеслав Войнов
logoТорпедо
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
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