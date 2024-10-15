Ян о тренировках в Майами: «Если сравнивать с Москвой, то плюс-минус одинаково, но жилье и питание – в два-три раза дороже»

Деннис Ян высказался о стоимости тренировок в Майами.

– Недавно разговаривала с Николаем Коваленко, он рассказал, что вы пригласили его тренироваться вместе в Майами. Почему вообще там готовитесь к сезону?

– Майами для меня особенное место, езжу туда после каждого сезона. Мои родителями сейчас там живут.

Этим летом позвал туда одного из моих лучших друзей Колю. Мы хорошо вместе потренировались. Ему очень понравилось.

Я уезжал раньше, так как сезон в КХЛ начинается на месяц раньше. Он мне сказал: «Дэн, как только у меня сезон закончится, сразу приеду в Майами».

Я рад, что он оценил Майами, и мы сможем межсезонье проводить вместе.

– Тренироваться в Майами дорого?

– Если сравнивать с Москвой, то плюс-минус одинаково, но жилье и питание в Майами в два-три раза дороже.

– В Майами сейчас бум хоккея из-за успехов «Пантерc». Действительно катков не хватает?

– Хоккей действительно развивается, несколько новых арен открылось. Очень тяжело летом найти лед, аренда дорогая. Из-за этого есть небольшие трудности.

Но в Майами очень много хоккеистов готовится к сезону, русских в том числе, поэтому всегда есть, с кем потренироваться.

В Майами вообще очень много русских. На игровые тренировки приходит очень много русских ребят с НХЛ и КХЛ, а есть занятия в небольшой группе с несколькими ребятами.

Классно, что океан рядом, можно после тренировки искупаться, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян.