  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ян о тренировках в Майами: «Если сравнивать с Москвой, то плюс-минус одинаково, но жилье и питание – в два-три раза дороже»
0

Ян о тренировках в Майами: «Если сравнивать с Москвой, то плюс-минус одинаково, но жилье и питание – в два-три раза дороже»

Деннис Ян высказался о стоимости тренировок в Майами.

– Недавно разговаривала с Николаем Коваленко, он рассказал, что вы пригласили его тренироваться вместе в Майами. Почему вообще там готовитесь к сезону?

– Майами для меня особенное место, езжу туда после каждого сезона. Мои родителями сейчас там живут.

Этим летом позвал туда одного из моих лучших друзей Колю. Мы хорошо вместе потренировались. Ему очень понравилось.

Я уезжал раньше, так как сезон в КХЛ начинается на месяц раньше. Он мне сказал: «Дэн, как только у меня сезон закончится, сразу приеду в Майами».

Я рад, что он оценил Майами, и мы сможем межсезонье проводить вместе.

– Тренироваться в Майами дорого?

– Если сравнивать с Москвой, то плюс-минус одинаково, но жилье и питание в Майами в два-три раза дороже.

– В Майами сейчас бум хоккея из-за успехов «Пантерc». Действительно катков не хватает?

– Хоккей действительно развивается, несколько новых арен открылось. Очень тяжело летом найти лед, аренда дорогая. Из-за этого есть небольшие трудности.

Но в Майами очень много хоккеистов готовится к сезону, русских в том числе, поэтому всегда есть, с кем потренироваться.

В Майами вообще очень много русских. На игровые тренировки приходит очень много русских ребят с НХЛ и КХЛ, а есть занятия в небольшой группе с несколькими ребятами.

Классно, что океан рядом, можно после тренировки искупаться, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Северсталь» обыграла «Адмирал» (6:5 ОТ), отыгравшись с 1:4. Аймурзин, Пилипенко, Петухов и Сошников набрали по 3 очка
19 минут назад
КХЛ. «Амур» пропустил 5 шайб от «Лады», «Адмирал» и «Северсталь» забили 11 голов, ЦСКА в гостях у минского «Динамо», СКА против «Нефтехимика»
3019 минут назад
Филатов про «Авангард»: «Нужно дать Звягину поработать – не все так плохо. Увольнять на данном этапе рано»
130 минут назад
Продолжение «Молодежки» выйдет 5 ноября на СТС
4сегодня, 11:04Кино
Карбери об Овечкине на правом фланге: «Это небольшое изменение. Он может играть и слева, и справа. Не имеет большого значения»
12сегодня, 10:55
Панарин – 4-й хоккеист в истории «Рейнджерс», набравший 2+ очка в 3 матчах подряд со старта сезона
4сегодня, 10:29
Макар про поражение 2:6 и «минус 3» за полезность: «Близкий матч для «Колорадо» – если бы я не сыграл»
6сегодня, 10:01
Фетисов об отставке Позднякова: «С таких постов обычно не уходят – успехи при нем были. Странно звучит, не очень понятно»
5сегодня, 09:41
В Финляндии хоккеиста-гея Пухакку застрелил его партнер. Мотивом стал разрыв отношений
127сегодня, 09:31
Максим Федотов: «Год в СКА прокачал меня ментально, приподнял планку мастерства, но чуть не пошло. Надо возвращать уровень, который показывал в «Торпедо»
13сегодня, 08:50
Ко всем новостям
Последние новости
Рашевский о Миронове: «Не понимаю, зачем его освистывали. Он имеет право принять решение, сделать все, что во благо для него»
144 минуты назад
«Северсталь» отыгралась с 1:4 против «Адмирала», забив 3 гола за 3:32 во втором периоде
сегодня, 11:10
Владимир Крикунов: «У «Динамо» нападение – одно из лучших в КХЛ, но главная проблема – во вратарской линии. Моторыгин сыграл нормально, сразу начали играть»
1сегодня, 10:41
Вайсфельд о Гру: «У него достаточно большой опыт. У «Трактора» и была хорошая команда – похоже, что тренер работает хорошо»
1сегодня, 10:11
Калинин подписал контракт с «Витязем» на два года. Форвард играл за «Трактор» в прошлом сезоне
6сегодня, 09:51
Ян об обмене из «Торпедо»: «Обоюдное решение – расстались на хорошей ноте. Первый сезон сложился классно, второй – результат был хуже»
7сегодня, 08:39
Бучельников о прогулках по Москве: «Я как бродячий пес. Вижу ресторан – могу покушать зайти. Постарался везде побывать – и на любимых Патриках»
2сегодня, 07:58
Пакетт о 5:0 со «Спартаком»: «Хет-трик – хорошее событие для уверенности. Трибуны скандировали мое имя, это потрясающе. «Динамо» выходит из кризиса»
1сегодня, 07:35
Летанг о Малкине: «Не знаю насчет дополнительной мотивации, но сейчас у него другой настрой. Он лучше играет в защите»
1сегодня, 07:22
Гуськов о новом рейтинге команд МХЛ: «Допускаем, что 1-2 худших клуба будут исключены из лиги»
1сегодня, 07:10