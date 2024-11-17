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Войнов о 0:1 от «Локомотива»: «Торпедо» будет легче, когда заработает большинство. Очень тяжело их подловить на контратаках» 

Вячеслав Войнов оценил поражение от «Локомотива» (0:1).

«Не секрет, что «Локомотив» играет хорошо в обороне и допускает минимум ошибок. Очень тяжело их подловить на контратаках. У нас были моменты, чтобы забивать, в том числе в большинстве, которое в очередной раз не сработало. Когда оно заработает, нам будет легче.

Конечно, сегодня было не как в других матчах, где атаки идут туда-сюда, в формате «два в один», «три в один». Из положительного стоит отметить, что в обороне мы тоже сыграли хорошо, не дали ничего создать сопернику. После такой пропущенной шайбы в моменте можно опустить голову, но хорошо, что команда понимает, что такое бывает.

Чего ждать от третьей игры с «Локомотивом», которая совсем скоро? Другие команды тяжело прогнозировать, а с «Локомотивом» мы знаем, какая нас ждет игра», – сказал защитник «Торпедо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
logoЛокомотив
logoТорпедо
logoВячеслав Войнов
logoКХЛ
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