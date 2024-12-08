Войнов провел 400-й матч в КХЛ. 34-летний защитник «Торпедо» также выступал за СКА, «Авангард», «Динамо» и «Ак Барс»

Вячеслав Войнов из «Торпедо» провел 400-й матч в КХЛ.

Юбилейной для него стала игра против «Лады » (3:2). В нынешнем сезоне на счету Войнова 8 (2+6) очков за 21 матч при полезности «0».

34-летний защитник также выступал за СКА, «Авангард», «Динамо» и «Ак Барс». Он брал Кубок Гагарина с клубом из Санкт-Петербурга в 2017-м году.

«Желаем крепкого здоровья, стабильности на льду и новых ярких достижений в составе нашего клуба. Пусть каждая следующая игра приносит радость и только положительные эмоции!

400 – это только начало!» – сказано в сообщении пресс-службы «Торпедо ».