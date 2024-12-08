Войнов провел 400-й матч в КХЛ. 34-летний защитник «Торпедо» также выступал за СКА, «Авангард», «Динамо» и «Ак Барс»
Вячеслав Войнов из «Торпедо» провел 400-й матч в КХЛ.
Юбилейной для него стала игра против «Лады» (3:2). В нынешнем сезоне на счету Войнова 8 (2+6) очков за 21 матч при полезности «0».
34-летний защитник также выступал за СКА, «Авангард», «Динамо» и «Ак Барс». Он брал Кубок Гагарина с клубом из Санкт-Петербурга в 2017-м году.
«Желаем крепкого здоровья, стабильности на льду и новых ярких достижений в составе нашего клуба. Пусть каждая следующая игра приносит радость и только положительные эмоции!
400 – это только начало!» – сказано в сообщении пресс-службы «Торпедо».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости