Войнов о 0:3 с минским «Динамо»: «Полный провал, играла только одна команда. У «Торпедо» был полный дисбаланс между защитой и нападением, инициативы не было совсем»
Вячеслав Войнов высказался о поражении «Торпедо» от минского «Динамо» (0:3).
– Что можете сказать по матчу?
– Играла только одна команда. Почему – непонятно.
– Казалось, что «Динамо» с самого старта завладело инициативой.
– У нас инициативы не было совсем.
– У гостей было много выходов с численным преимуществом, почему так вышло?
– Сегодня у нас был полный дисбаланс между защитой и нападением. «Торпедо» всегда играет вместе, но сегодня был полный провал, – сказал защитник «Торпедо».
После 40 игр «Торпедо» с 42 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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