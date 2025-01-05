Войнов о 0:3 с минским «Динамо»: «Полный провал, играла только одна команда. У «Торпедо» был полный дисбаланс между защитой и нападением, инициативы не было совсем»

Вячеслав Войнов высказался о поражении «Торпедо» от минского «Динамо» (0:3).

– Что можете сказать по матчу?

– Играла только одна команда. Почему – непонятно.

– Казалось, что «Динамо» с самого старта завладело инициативой.

– У нас инициативы не было совсем.

– У гостей было много выходов с численным преимуществом, почему так вышло?

– Сегодня у нас был полный дисбаланс между защитой и нападением. «Торпедо» всегда играет вместе, но сегодня был полный провал, – сказал защитник «Торпедо».

После 40 игр «Торпедо» с 42 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.