Пашков о «Торпедо»: «Рекомендую Ларионову изучить письмо Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами». Игорь тоже не может поступиться. Хотя профессия не терпит закостенелости»

Александр Пашков высказался об Игоре Ларионове и «Торпедо».

– Что с «Торпедо»?

– Увы, еще в прошлом сезоне Нижний Новгород потерял былой блеск.

В первом сезоне работы Игоря Ларионова «Торпедо» совершило прорыв, для КХЛ его атакующий, нешаблонный хоккей стал глотком свежего воздуха. Но профессиональный спорт не позволяет стоять на месте – а «Торпедо», к сожалению, остановилось. К нему все привыкли, нашли противоядие.

Сейчас Ларионов активно перебирает помощников, но пока этот перебор не приносит результата. Матч с Минском вновь это подтвердил. Значит, надо двигаться в другом направлении.

– В каком?

– Ларионова знаю с его юности, ценю, уважаю. Вокруг Игоря был ореол революционера, но мне кажется, что при всем уважении сейчас, наоборот, наблюдается картина какой-то замшелости.

Порекомендую Игорю изучить знаменитое письмо Нины Андреевой под заголовком «Не могу поступиться принципами», написанное в момент разрушения СССР. Вот и Ларионов в своей профессии не может принципами – пусть и поменяв их с плюсов на минусы – поступиться. Хотя эта профессия не терпит закостенелости и требует постоянного развития, – заявил олимпийский чемпион Александр Пашков.