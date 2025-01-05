Пашков о «Торпедо»: «Рекомендую Ларионову изучить письмо Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами». Игорь тоже не может поступиться. Хотя профессия не терпит закостенелости»
– Что с «Торпедо»?
– Увы, еще в прошлом сезоне Нижний Новгород потерял былой блеск.
В первом сезоне работы Игоря Ларионова «Торпедо» совершило прорыв, для КХЛ его атакующий, нешаблонный хоккей стал глотком свежего воздуха. Но профессиональный спорт не позволяет стоять на месте – а «Торпедо», к сожалению, остановилось. К нему все привыкли, нашли противоядие.
Сейчас Ларионов активно перебирает помощников, но пока этот перебор не приносит результата. Матч с Минском вновь это подтвердил. Значит, надо двигаться в другом направлении.
– В каком?
– Ларионова знаю с его юности, ценю, уважаю. Вокруг Игоря был ореол революционера, но мне кажется, что при всем уважении сейчас, наоборот, наблюдается картина какой-то замшелости.
Порекомендую Игорю изучить знаменитое письмо Нины Андреевой под заголовком «Не могу поступиться принципами», написанное в момент разрушения СССР. Вот и Ларионов в своей профессии не может принципами – пусть и поменяв их с плюсов на минусы – поступиться. Хотя эта профессия не терпит закостенелости и требует постоянного развития, – заявил олимпийский чемпион Александр Пашков.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий